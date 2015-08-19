Бойовики на блокпостах агресивно перешкоджають нічному моніторингу ОБСЄ на Донбасі

Заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг заявляє, що агресивна поведінка бойовиків на блокпостах перешкоджає здійсненню спостереження у нічний час на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу у Донецьку.

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Заступник голови місії відзначив, що у щоденних звітах місії відображаються ті події, які у нічний час спостерігачі можуть бачити або чути.

"І ми звичайно, шукаємо можливостей здійснювати спостереження у нічний час. Це, однак, вимагатиме того, щоб ми мали гарантії від сторін, навіть більш сильніші гарантії, ніж ми маємо зараз, щоб переконатися, що ми можемо здійснювати цю роботу у безпеці. Але агресивна поведінка деяких осіб на блокпостах тут у Донецьку, свідчить про те, що це неможливо на даний момент", - заявив Хуг.