Росія запропонувала ОБСЄ по-новому моніторити ситуацію на Донбасі

Про це повідомляє ТАСС.

«Концепція повинна передбачати збільшення кількості спостерігачів на лінії розмежування сторін і можливість вести спостереження в нічний час», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня вночі у Донецьку біля офісу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ було спалено чотири автомобіля організації.