Росія запропонувала ОБСЄ по-новому моніторити ситуацію на Донбасі

11:35, 19 серпня 2015
Суспільство
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У МЗС Росії представникам ОБСЄ запропонували розробити нову концепцію моніторингу обстановки на Донбасі.

Reuters

Про це повідомляє ТАСС.

«Концепція повинна передбачати збільшення кількості спостерігачів на лінії розмежування сторін і можливість вести спостереження в нічний час», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня вночі у Донецьку біля офісу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ було спалено чотири автомобіля організації.

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