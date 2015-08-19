Росія запропонувала ОБСЄ по-новому моніторити ситуацію на Донбасі
11:35, 19 серпня 2015Суспільство
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У МЗС Росії представникам ОБСЄ запропонували розробити нову концепцію моніторингу обстановки на Донбасі.
Reuters
Про це повідомляє ТАСС.
«Концепція повинна передбачати збільшення кількості спостерігачів на лінії розмежування сторін і можливість вести спостереження в нічний час», - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 9 серпня вночі у Донецьку біля офісу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ було спалено чотири автомобіля організації.
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