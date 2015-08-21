У Донецькій області внаслідок мінометного обстрілу поранені три бійці Нацгвардії
Вранці в Донецькій області, внаслідок мінометного обстрілу отримали поранення три бійці Нацгвардії.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.
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"Вранці прикордонний наряд під час слідування до місця несення служби на перехресті доріг Розівка-Керамік, що на лінії розмежування, почув вибухи від мінометів, помітив дим і стовп пилу біля позицій Національної гвардії. Прикордонники негайно вирушили на місце вибуху та виявили зруйнований бліндаж. Зайнявши кругову оборону, прикордонники перевірили місце обстрілу та дістали із зруйнованого бліндажа 3 військовослужбовців Національної гвардії з осколковими пораненнями. Терміново надавши першу медичну допомогу пораненим та викликавши медиків, прикордонники загону до приїзду лікарів евакуювали поранених у безпечне місце", - повідомили у прес-службі.
В даний час поранені, один з яких у тяжкому стані, направлені до лікарні у місті Костянтинівка. Втрат серед особового складу Держприкордонслужби немає.