Вночі бойовики обстріляли молочну ферму у Донецькій області, загинув сторож

Сьогодні близько 2-ї години ночі терористи обстріляли село Прохорівка Волноваського району, загинув чоловік 1960 року народження.

Як повідомили УНІАН у Волноваському райвідділі ГУМВС України в Донецькій області, снаряди потрапили на територію молочної ферми. Сторож підприємства отримав поранення, несумісні з життям. На місце направлено слідчо-оперативну групу. Наслідки обстрілу задокументовані. Читайте такожБойовики обстріляли низку позицій сил АТО поблизу Донецька Відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України.

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