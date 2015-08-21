Вночі бойовики обстріляли молочну ферму у Донецькій області, загинув сторож
10:47, 21 серпня 2015Війна
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Сьогодні близько 2-ї години ночі терористи обстріляли село Прохорівка Волноваського району, загинув чоловік 1960 року народження.
Вогонь вівся по селу у Волноваському районі / 06274.com.ua
Як повідомили УНІАН у Волноваському райвідділі ГУМВС України в Донецькій області, снаряди потрапили на територію молочної ферми. Сторож підприємства отримав поранення, несумісні з життям.
На місце направлено слідчо-оперативну групу. Наслідки обстрілу задокументовані.
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Відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України.
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