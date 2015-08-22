У Міноборони запевнили, що розстрілу та "параду" українських полонених у Донецьку не буде

11:40, 22 серпня 2015
Війна
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Будик також зазначив, що виправлені помилки, які призвели до зриву обміну за схемою 13 на 13.

REUTERS

На даний момент є домовленість з бойовиками, що розстрілу і «параду» українських полонених на Донбасі не буде.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав радник заступника міністра оборони Василь Будик.

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«На даний момент є домовленість. Параду полонених не буде. Розстрілу наших полонених не буде. Досягнута домовленість про гуманне ставлення до полонених», - написав він.

Будик також зазначив, що виправлені помилки, які призвели до зриву обміну за схемою 13 на 13.

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