Телеканал "Дождь" повідомив про ще декілька епізодів вбивства українських полонених бойовиками "ДНР"

Російському телеканалу Дождь стало відомо про епізод, який може поповнити доказову базу військових злочинів бойовиків на Сході України, передає Новое время.

Тимур Олевський дізнався про розстріли українських військовополонених.

Крім епізоду на "параді полонених" він звернув увагу на запис бойовиків, на якому показана вантажівка з українцями, яку захопили проросійські сили. На ньому видно як бойовики, кількість яких переважає, вбивають пораненого українського бійця. Це при тому, що один із терористів виступає проти вбивства, а інший його не слухає, після чого чутні постріли.

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Мова йде про ситуацію 9 лютого цього року, коли бійці 30-ї механізованої бригади потрапили під обстріл під Дебальцевим. Канал ідентифікував трьох українських військових, і констатував, що як мінімум двоє з них були живі на момент проведення зйомки. Кілька тижнів тому, за даними Дождя, українські волонтери забрали їх тіла з моргу Донецька.

Причому у так званій "поліції ДНР" повідомили, що українці нібито загинули під час бойових дій, і про можливий розстріл вони нічого не знають. Бійців ЗСУ поховали спочатку в Донецьку, але після ексгумації тіла все-таки передали родичам.

Дождь звернувся до анонімних представників Міноборони України та угруповань бойовиків, отримавши підтвердження про те, що вбивство полонених - це правда. Якщо говорити про українську сторону, то канал наголошує, що так можуть чинити із так званими кадирівцями - чеченськими окупантами, які відомі своєю жорстокістю.

Канал дав слово Олегу Царьову, який за Віктора Януковича був народним депутатом від Партії регіонів, а тепер називає себе представником "народного фронту новоросії", і він сказав, що такі вбивства - це неминучі будні війни.

Раніше у відповідь на запитання порталу Kyiv Post про долю військовополоненого Ігоря Брановицького бойовик ДНР на прізвисько Моторола заявив, що особисто розстріляв більше 15 кадрових військових української армії.