Бойовики застосували тактику "випаленої землі" в районі Красногорівки

Про це повідомляє прес-центрі штабу АТО на своїй сторінці у Фейсбук.

"Сьогодні, 26 серпня, з опівночі і до 18 години, ситуація в зоні АТО залишалася стабільною. Російсько-терористичні угруповання, намагаючись втягнути наші війська у більш активну фазу бойового протистояння, продовжували обстріли наших позицій здебільшого зі стрілецького озброєння. Також упродовж доби були зафіксовані випадки застосування озброєння, калібр якого перевищує 100 міліметрів", - зазначається у повідомленні.

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За даними прес-центру, зокрема, неподалік Донецька близько опівночі, по українських позиціях в Опитному бойовики вели вогонь зі 122-міліметрової артилерії, танку та 120 міліметрових мінометів. А майже о 14.00, продовжуючи тактику "випаленої землі", окупанти з мінометів калібру 120 міліметрів били по цивільних будинках у Красногорівці.

На Артемівському напрямку близько опівночі під вогонь 152-міліметрової артилерії ворога потрапили наші підрозділи у селищі Зайцеве. О 13.10 зі 122-міліметрової артилерії, та о 14.25 з мінометів калібру 120 міліметрів, злочинці обстріляли сил АТО в Луганському.