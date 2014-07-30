На Донбасі бойовики намагаються застосувати тактику «випаленої землі» - штаб АТО

Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

"Успішне просування сил АТО викликає паніку у терористів. Розуміючи, що програють, вони намагаються застосовувати фашистську тактику «випаленої землі», та терору проти мирного населення, щоб знизити опір місцевих мешканців", - йдеться у повідомленні штабу.

Нагадаємо, російські найманці свідомо обстрілюють у містах житлові квартали.

Тактика «випаленої землі - це метод ведення війни за допомогою знищення всього, що може слугувати життєзабезпеченню або існуванню як військ противника, так і цивільного населення — на території, яку може бути зайнято противником.