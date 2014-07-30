На Донбасі бойовики намагаються застосувати тактику «випаленої землі» - штаб АТО

08:33, 30 липня 2014
Політика
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На Донбасі бойовики намагаються застосувати фашистську тактику «випаленої землі».

REUTERS

Про це повідомляє прес-служба штабу АТО. 

"Успішне просування сил АТО викликає паніку у терористів. Розуміючи, що програють, вони намагаються застосовувати фашистську тактику «випаленої землі», та терору проти мирного населення, щоб знизити опір місцевих мешканців", - йдеться у повідомленні штабу.  

Нагадаємо, російські найманці свідомо обстрілюють у містах житлові квартали.

Тактика «випаленої землі - це метод ведення війни за допомогою знищення всього, що може слугувати життєзабезпеченню або існуванню як військ противника, так і цивільного населення — на території, яку може бути зайнято противником. 

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