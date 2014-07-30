На Донбасі бойовики намагаються застосувати тактику «випаленої землі» - штаб АТО
08:33, 30 липня 2014Політика
0 0
На Донбасі бойовики намагаються застосувати фашистську тактику «випаленої землі».
REUTERS
Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.
"Успішне просування сил АТО викликає паніку у терористів. Розуміючи, що програють, вони намагаються застосовувати фашистську тактику «випаленої землі», та терору проти мирного населення, щоб знизити опір місцевих мешканців", - йдеться у повідомленні штабу.
Нагадаємо, російські найманці свідомо обстрілюють у містах житлові квартали.
Тактика «випаленої землі - це метод ведення війни за допомогою знищення всього, що може слугувати життєзабезпеченню або існуванню як військ противника, так і цивільного населення — на території, яку може бути зайнято противником.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter