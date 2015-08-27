Росія щодня веде розвідку безпілотниками на півночі Луганщини - штаб АТО

Росія щоденно веде розвідку безпілотниками на півночі Луганської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

За словами Мотузяника, противник веде активну повітряну розвідку на сході України. "За інформацією Державної прикордонної служби, у Троїцькому районі, що на півночі Луганської області, Росія щоденно веде розвідку з використанням безпілотних літальних апаратів", - сказав він.

Читайте такожБезпілотники США можуть почати спостереження у небі над Україною

Мотузяник наголосив, що російські безпілотники порушують повітряний простір України, слідуючи за маршрутом: Бабичеве – Троїцьке – Максиміка – Полтавське.

У Тарасовському районі Ростовської області РФ, що межує зі Станично-Луганським районом Луганської області, вздовж кордону напередодні вранці було зафіксовано польоти російських винищувачів, повідомив Мотузяник.

Загалом напередодні в зоні АТО було зафіксовано три ворожих БПЛА.