Батальйон "Кривбас" має фронтові документи з наказом Генштабу наступати на Іловайськ і передасть їх слідству

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН на тему: «Нові дані в розслідуванні Іловайської трагедії» сказав куратор 40-го батальйону територіальної оборони “Кривбас” Микола Колесник, який особисто брав участь в операції під Іловайськом та був командиром батальйону.

Зокрема, куратор батальйону зачитав частину бойового розпорядження від 5 серпня 2014 року, яке надійшло командиру батальйону о 12:30 від керівника сектору “Б” про події, пов’язанні з Іловайськом. Колесник відзначив, що батальйону “Кривбас” вдалося зберегти фронтову документацію, до якої належать накази і телеграми, які надходили від Генерального штабу ЗСУ добровольчому батальйону.

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“Я хочу зачитати невелику виписку з цього наказу для того, щоб усім було зрозуміло, що всі прес-конференції, анонси народних волонтерів, представників Генштабу про те, що Іловайська операція це взагалі якесь самостійне рішення Дніпропетровської обласної адміністрації або добровольчих батальйонів, не мають під собою ніяких підстав. Це все брехня”, - наголосив Колесник.

У цьому зв’язку він зауважив, що в наказі Генштабу було сказано наступне: “Зранку 07.08 силами 40-го БТрО у взаємодії із 3 БТГР 51 окремої механізованої бригади (ОМБР) провести рейдові дії у напрямку Старобешево, Новокатеринівка, Іловайськ та до кінця доби провести прочісування і звільнення міста Іловайськ від терористів. Встановити повний контроль над містом та у взаємодії з підрозділами 3 БТРГ 51 ОМБР зайняти сім взводних опорних пунктів північніше та східніше Іловайська…”.

Куратор батальйону продемонстрував розпорядження журналістам таким чином, як це дозволено законом.

Колесник відзначив, що батальйон передає учаснику групи судової експертизи щодо подій в Іловайську, головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову оригінали трьох наказів, щоб у подальшому вони були передані військовій прокуратурі для долучення цих матеріалів до слідства.

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Бутусов, у свою чергу, отримавши документи, пообіцяв передати слідчим ці документи якомога швидше. За словами Бутусова, “цей документ повністю спростовує всі заяви начальника Генерального штабу, командувача АТО Віктора Муженка про те, що бойові дії та атака на Іловайськ, наступ, були сплановані виключно Семеном Семенченком, добровольцями некерованими, які самі раптом пішли у бій, і потрапили там в оточення, потім прохали їх звільнити”.

Журналіст пояснив, що насправді ці документи демонструють, що наказ штурмувати Іловайськ надходив від армійського командування. “Я впевнений, що раз є розпорядження, затверджене керівником сектора, напевно, є і розпорядження командування АТО, і тепер його по цьому ланцюжку можна встановити. Таким чином, всі заяви військового командування, що вони взагалі ні причому, не несуть ніякої відповідальності за штурм Іловайська і що взагалі не хотіли туди йти, це абсолютно чітко і конкретними документами спростовується”, - наголосив Бутусов.

Він розповів, що це не єдиний документ, який дозволяє встановити, хто приймав рішення, хто його віддав щодо Іловайська.

Як повідомлялося, наприкінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області.

Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці.

Українські військові понесли значні втрати. За офіційними даними, загинули 366 українських військових, 249 поранено, 128 взято в полон та 158 зниклих безвісти. Разом з тим, парламентська ТСК з розслідування трагедії оцінює загальні втрати українських військ у 1 тис. осіб.

Крім того, сили АТО за час боїв під Іловайськом втратили військової техніки на майже 300 млн грн.

За інформацією військової прокуратури, загальна кількість бойовиків та військ РФ під час боїв під Іловайськом перевищувала 16 тис осіб.

14 серпня головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що для розслідування Іловайської трагедії та встановлення винних потрібно ще декілька місяців, щоб отримати загальну оцінку театру бойових дій періоду за червень - початок вересня 2014 року.