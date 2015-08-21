Муженко розкрив нові подробиці розстрілу росіянами колони ЗСУ під Іловайськом

"Було погоджено з російською стороною вихід наших колон завчасно узгодженими маршрутами, які були визначені як гуманітарний коридор. У перших умовах був вихід наших підрозділів на техніці зі зброєю з самого Іловайська. У селищах Агрономічне і Многопілля формувалися дві колони і по двох маршрутах – один північний, другий південний – виходили в район Старобешеве. Ці маршрути були оговорені з росіянами, як маршрути виходу наших підрозділів під їхні гарантії", - розповів Муженко в інтерв’ю Українській правді.

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За словами Муженка, 28-го серпня 2014 р. ввечері, близько 23-ї години на нього вийшов перший заступник начальника Генштабу ЗС РФ генерал Богдановський, і сказав, що умови змінюються, вихід можливий тільки за умови, що техніка і озброєння залишаються.

"Це було для нас неприйнятним, і було сплановано йти на прорив, який мав розпочатися о 3-й годині ночі 29-го серпня. Він не розпочався. Тому що на більш низькому рівні було прийнято рішення виходити під гарантії російської сторони. І вже зранку йшли перемовини з російськими парламентерами, які затягували час. Мабуть, для того, щоб дати можливість своїм підрозділам зайняти відповідні опорні пункти, щоб створити вогневий мішок для зустрічі наших підрозділів", - припустив начальник Генштабу.

Він зазначив, що вихід підрозділів здійснювався по тих же маршрутах, які були до цього оговорені, як маршрути для виходу під відповідні гарантії. "До речі, з цією ініціативою виступив у свій час президент Росії Путін, це було теж 28-го числа десь у другій половині дня, мабуть, навіть ближче до вечора", - згадує Муженко.

За його словами, вищезгаданий генерал Богдановський представляв російську сторону, яка була гарантом виходу колон АТО за завчасно узгодженим маршрутом.

Муженко нагадав, що на той час вже був відомий факт втручання російських військ в Україну.

"Вже були полонені росіяни, ми називали їхні прізвища, вони були продемонстровані по різних каналах нашого ТБ, вони підтверджували, що вони є військовослужбовцями РФ. Вони не відмовлялися. Путін тоді сказав, що вони заблукали", - сказав Муженко у відповідь на запитання чи визнавав російський генерал Богдановський присутність російський військ в Україні.

Начальник Генштабу додав, що вів телефонну розмову з російським генералом безпосередньо у момент розстрілу колон АТО на виході з Іловайська.

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"Вже при виході підрозділів з-під Іловайська в районі Старобешеве, коли почався розстріл, була у мене розмова з генералом Богдановським. Розмова була доволі емоційна протягом 10-15 хвилин, з використанням ненормативної лексики. Але крайня фраза у відповідь на питання, що ми ставили в ході розмови, була, він каже: "Повірте, рішення приймаю не я", - розповів Муженко.

Окрім того, як зазначається, українські колони на виході з Іловайська повинні були супроводжувати російські БТР та передбачався обмін полоненими.

"Кілька полонених були в складі колони. Росіяни перед цим не зупинилися, хоча на момент виходу була домовленість, що затримані російські військові будуть у складі колони, і їх ми мали передати при виході на Старобешеве – кінцевий пункт території, яку контролювали ці російські угруповання. Там ми мали передати цих полонених російській стороні. Однак, попри все це, росіяни розстріляли і своїх військових разом з нашими військовослужбовцями. Вони загинули", - зазначив Муженко.

Нагадаємо, в кінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області.

Російські військові обстріляли коридор, по якому за домовленостями повинні були виходити українські бійці.

Українські військові понесли значні втрати. За офіційними даними, загинули 366 військових, 249 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 вважаються зниклими без вести.