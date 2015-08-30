За минулу добу в зоні АТО поранено українського військового

За минулу добу в зоні АТО загиблих серед українських військовослужбовців немає, один отримав поранення.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок ктивних бойових дій, які мають вже меншу інтенсивність, жоден воїн не загинув, один отримав поранення біля міста Щастя", - сказав він.