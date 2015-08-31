Бойовики з гранатометів обстріляли позиції сил АТО в районі шахти Бутовка і селища Піски

Про це повідомив прес-центр АТО на своїй сторінці в соцмережі. "Так близько 20 години, на Артемівському напрямку, противник зі стрілецької зброї обстріляв наші опорні пункти неподалік селищ Ленінське та Кірово. А о 22 годині бойовики вели вогонь з великокаліберного кулемету по силах АТО в Луганському", - йдеться в повідомленні.

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На Донецькому напрямку, майже о 10 вечора, найманці з гранатометів били по українських підрозділах у районі шахти Бутовки та селища Піски.

Загалом, 30 серпня, бандформування 16 разів порушили режим припинення вогню.

Після опівночі, 31 серпня,бойовики зі стрілецької зброї обстріляли позиції сил АТО в Кримському Луганської області.

"А близько 1 і 3 ночі били по опорних пунктах сил АТО у Мар’їнці з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - підсумували в прес-центрі.