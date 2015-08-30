У штабі АТО не знають, з чим пов'язане різке зменшення бойовиками провокаційних обстрілів

У штабі АТО не знають, з чим пов’язане вчорашнє різке зменшення бойовиками провокативних обстрілів, але готові в будь-який момент дати їм відсіч.

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Про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві, передає кореспондент УНІАН.

"За добу було зафіксовано 19 обстрілів - 3 на Луганському напрямку, 15 - на Донецькому і 1 - на Маріупольському в районі Широкиного. З чим пов’язане зменшення інтенсивності нам не відомо, але ми готові до розвитку будь-яких подій - наші військові пильнують і готові дати відсіч", - зазначив Лисенко.