Бойовики перекидають особовий склад в Донецьк і формують тактичні групи - Тимчук

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат України, координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

"Через Шахтарськ Донецьк триває перекидання живої сили бойовиків. За добу зафіксоване перекидання автотранспортом близько 100 чол і двох 82-мм мінометів на причепі (2Б9 "Волошка")", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що в районі північніше н. п. Тельманове бойовики продовжують формування нової тактичної групи. За добу в даний район від Новокатеринівки було перекинуто близько 10 ББМ і 6 танків, а також артилерія.

Крім цього, південніше н. п. Кутейникове зафіксовано появу нового підрозділу РСЗВ БМ-21 "Град" терористів (4 установки). Позиції РСЗВ замасковані.

Разом з тим, за даними Тимчука, в район на північ Ясинуватської розв'язки бойовики перекинули мотострілковий підрозділ чисельністю до роти. У складі підрозділу – 8 од. БМП-2 та БТР-70/80, а також 4 танки. Позиції техніки маскуються.