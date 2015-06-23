Бойовики активно перекидають артилерію у район Горлівки та Маріуполя - Тимчук

Відзначається активне перекидання артилерії і бронетехніки терористів у район населеного пункту Горлівка.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук.

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«Вона концентрується в районах на північ і захід від цього н. п. У самій Горлівці зафіксовано передислокацію бронегрупи бойовиків (7 танків + 2 БМП-2 + 1 МТ-ЛБ + кілька «Уралів») у район шахти ім.Леніна», - написав він.

У район Тельманове, за його словами, прибула бронегрупа - 2 БТР-80, 1 БМП-2, 1 БМП-1, а також до 70 бойовиків на автобусах.

У районі Новоазовська зафіксовано переміщення артилерії (6 гармат Д-30) у бік Маріуполя.