Протягом дня у зоні АТО сталася лише одна збройна провокація бойовиків – штаб

Про це повідомили в штабі Антитерористичної операції.

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«Вздовж усієї лінії розмежування сторін була зафіксована лише одна збройна провокація. Так, близько 16 години, бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї і гранатомету по нашому опорному пункту, що на південь від Авдіївки», - зазначили у штабі АТО.