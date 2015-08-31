Протягом дня у зоні АТО сталася лише одна збройна провокація бойовиків – штаб

20:15, 31 серпня 2015
Війна
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Сьогодні, 31 серпня, з 6 ранку і до 18 години у зоні АТО майже повністю зберігався режим тиші.

REUTERS

Про це повідомили в штабі Антитерористичної операції.

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«Вздовж усієї лінії розмежування сторін була зафіксована лише одна збройна провокація. Так, близько 16 години, бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї і гранатомету по нашому опорному пункту, що на південь від Авдіївки», - зазначили у штабі АТО.

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