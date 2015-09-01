Президент: Є крихка надія на мир - бойовики вже п'ятий день не стріляють з важкої зброї

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відвідування поранених бійців Національної гвардії України у Центральному госпіталі МВС України, які постраждали під час провокацій біля Верховної Ради 31 серпня.

"Поки що є дуже крихка надія, вже п'ятий день на фронті не б'ють з артилерії, немає мінометів. П'ятий день на фронті не гинуть українські захисники", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, станом на 11.00 1 вересня в зоні АТО всі сторони конфлікту повністю дотримуються режиму припинення вогню.

Нагадаємо, тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі за участю офіційних представників України, Росії та ОБСЄ вважає за необхідне досягти припинення вогню на Донбасі з початком нового навчального року у школах.