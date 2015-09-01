Станом на 11 ранку режим припинення вогню у зоні АТО дотримується повністю - прес-секретар Кучми

Про це повідомила прес-секретар колишнього президента України Леоніда Кучми, який є представником України в контактній групі, Дарка Оліфер в Facebook.

"Станом на 11:00 1 вересня 2015 року обидві сторони повністю дотримуються режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, цю інформацію підтверджують доповіді офіцерів з Спільного центру з контролю і координації.

Як повідомляв УНІАН, тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі за участю офіційних представників України, Росії та ОБСЄ вважає за необхідне досягти припинення вогню на Донбасі з початком нового навчального року у школах.