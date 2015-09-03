Мобільну групу із боротьби з контрабандою під Щастям розстріляв хтось зі своїх - Тука (відео)

Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука повідомив, що вже знає, хто розстріляв членів української мобільної групи із боротьби з контрабандою через лінію розмежування сторін у зоні АТО, передає "5 канал".

"У мене жодних сумнівів немає у тому - бо напередодні були і погрози, і відверті спроби "домовитись" - я абсолютно переконаний, що це було просто вбивство, до якого ніяка ДРГ сепаратистів не причетна. На моє переконання, це зробив хтось із наших. Або це військовий підрозділ, або підготовлені певні структури саме з тих підрозділів, які у цьому секторі контролюють лінію перетину кордону. Це йдеться про 92-гу бригаду", - розповів очільник області.

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"Я вже цій людині не просто сказав, я їй написав, що з вчорашнього ранку вона із звичайнісінького зрадника і "бариги" перетворилась на вбивцю. Ця людина – вона перейшла вже межу. Все – про жодні зустрічі, розмови, перемовини віднині – ніяких шансів. Я буду її знищувати", - запевнив Тука.

На уточнювальне запитання журналіста, чи знає він конкретну людину, відповідальну за цей злочин, Георгій Тука відповів ствердно: "Так… І я знаю, що він знає – через посередників". "На війні, як на війні. Або ми їх, або вони нас", - заявив посадовець.