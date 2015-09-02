Стали відомі імена загиблих на Луганщині податківця та волонтера, що потрапили у засідку бойовиків

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови ДФСУ Сергій Білан.

За даними Білана, Жарук був у складі зведеної мобільної групи по боротьбі з контрабандою, яка потрапила в засідку, організовану незаконними збройними формуваннями. Група патрулювала так звану "зеленку".

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"На шляху автомобіля правоохоронців було закладено міну, на якій підірвався транспортний засіб. Після цього бойовики закидали автівку гранатами та відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Частина мобільної групи зайняла оборону та прийняла бій. Невдовзі на підкріплення силовикам прибули бійці 92 ОМБР ЗСУ, під прикриттям якої мобільній групі вдалося відійти", - зазначає заступник голови ДФСУ.

Згідно з повідомленням, під час бойового зіткнення Жарук та волонтер Галущенко, який був у складі групи, загинули.

У загиблого старшого лейтенанта податкової міліції вдома залишився син, якому виповнився рік та три місяці, і вагітна дружина.

Незважаючи на щоденне виконання бойових завдань на лінії зіткнення, Бог сім місяців оберігав нас від втрат. Сьогодні ми ... Posted by Сергій Білан on 2 сентября 2015 г.

Як повідомляв УНІАН, одна з мобільних груп по боротьбі з контрабандою в зоні АТО потрапила в засідку і понесла втрати.