Бойовики зі стрілецької зброї обстріляли позиції сил АТО в Авдіївці, Мар'їнці та Пісках

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в соцмережі. «Протягом сьогоднішнього дня обстановка в зоні АТО залишалася стабільною. З 5 ранку і до 18 годин всі збройні провокації противник здійснював поблизу Донецька», - йдеться в повідомленні.

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Так, о 05.13 бойовики зі стрілецької зброї і гранатомета вели вогонь по українському опорному пункту в Авдіївці. А близько 13-ї та 16-ї години зі стрілецької зброї бойовики обстріляли сили АТО в Мар’їнці і Пісках, інформує прес-центр АТО.

«Незважаючи на провокації ворога, Збройні сили України суворо дотримуються мирних домовленостей і вогонь у відповідь не відкривають», - йдеться в повідомленні.