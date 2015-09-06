ОБСЄ відзначає відносно спокійну обстановку на Донбасі

Про це йдеться у звіті місії, передає "Українська правда".

У спостережному пункті в Спільному центрі з контролю і координації, розташованому на Донецькому залізничному вокзалі, підконтрольному бойовикам, спостерігачі зафіксували лише одне порушення вогню – вибух у повітрі від зенітної гармати за 4 км на північний захід від спостережного пункту.

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На контрольно-пропускному пункті ЗСУ поблизу контрольованої урядом Мар'їнки СММ зафіксувала два вхідних вибухи, спричинені 82-мм мінометами.

У Луганській області спостерігачі ОБСЄ не зафіксували жодного порушення режиму припинення вогню.

Раніше УНІАН повідомляв, що місія ОБСЄ продовжує фіксувати на території бойовиків "ДНР" відсутність деяких видів важкого озброєння у визначених Мінськими угодами місцях для його відведення.