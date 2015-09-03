Місія ОБСЄ зафіксувала зникнення важкого озброєння бойовиків з місця зберігання

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ не виявила важкого озброєння бойовиків "ДНР" у встановлених для зберігання місцях, де воно мало знаходитися після його відводу з лінії розмежування в зоні АТО.

Про це повідомляється в звіті місії ОБСЄ від 2 вересня.

"СММ знову відвідала два місця зберігання важкого озброєння "ДНР", розташування яких відповідає лінії відводу техніки. В одному місці зберігання було наявне все раніше зафіксоване озброєння. В іншому місці зберігання, чотири буксирувані гаубиці (2Ф65 Мста-Б, калібром 152 мм) - раніше зафіксовані в цьому місці – зникли", - говориться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, раніше спостерігачі ОБСЄ відвідали п'ять місць, де бойовики "ДНР" мали зберігати відведене озброєння. У третьому районі відводу, "Спеціальна моніторингова місія зафіксувала, що п'ять 120-мм мінометів були відсутні".