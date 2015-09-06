В ЄС високо оцінили рівень підготовки українських морпіхів (фоторепортаж)
Командир Бойової тактичної групи Європейського Союзу «Хелброк» Петрос Деместіхас високо оцінив рівень підготовки українських морських піхотинців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це грецький бригадний генерал сказав сьогодні журналістам у ході інспектування десантно-штурмової роти бригади морської піхоти Військово-морських сил України на полігоні «Широкий лан» на Миколаївщині, де проходить берегова фаза українсько-американського навчання «Сі Бриз - 2015».
За словами генерала, починаючи з наступного року і протягом першого кварталу, багатонаціональний підрозділ «Хелброк» знаходитиметься на чергуванні. «Це означає, що якщо Європейським Союзом буде прийнято рішення щодо застосування цієї бригади, то ми повинні будемо висунутися у призначену зону, зараз ми знаходимося у підготовчому періоді», - зазначив він.
За словами Деместіхаса, головна мета його візиту до України – «побачитися, поспілкуватися з людьми, які будуть під моїм підпорядкуванням. Тому що через велику відстань між нами у мене немає можливості бачити їх щодня, так само як їм – мене».
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«У роти повинні бути специфічні навички і спроможності, якими вони повинні володіти для того, щоб бути частиною багатонаціонального з'єднання. Але підготовка та сертифікація – це чисто національні вимоги і відповідальність», - сказав генерал.
Як зазначив керівник «Хелброк», сьогодні він «побачив людей, які дуже гарно і важко тренуються. Більше того – вони мають досвід. Тому я впевнений, що ці люди зможуть виконати усі поставлені завдання».
Разом з грецьким генералом в інспектуванні брав участь командувач ВМС України віце-адмірал Сергій Гайдук. Він подякував Деместіхасу за високу оцінку рівня підготовки українських морпіхів і висловив впевненість, що підрозділ українських ВМС виконає поставлені завдання.
Бойова тактична група “ХЕЛБРОК” - це формування сил негайного реагування, призначене для проведення операцій з урегулювання кризових ситуацій під проводом ЄС.
З метою відпрацювання завдання щодо підготовки сил негайного реагування у 2003 році Військовий комітет ЄС, який є вищим військовим органом у Раді Євросоюзу, затвердив Концепцію сил негайного реагування Євросоюзу. У 2006 році затверджено Концепцію бойових груп.
Створення Бойової тактичної групи (БТГ) “ХЕЛБРОК” розпочалось 21 листопада 2005 року.
В 2013 році українські морпіхи вже несли чергування у складі «ХЕЛБРОК».