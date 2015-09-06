В ЄС високо оцінили рівень підготовки українських морпіхів (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, про це грецький бригадний генерал сказав сьогодні журналістам у ході інспектування десантно-штурмової роти бригади морської піхоти Військово-морських сил України на полігоні «Широкий лан» на Миколаївщині, де проходить берегова фаза українсько-американського навчання «Сі Бриз - 2015».

За словами генерала, починаючи з наступного року і протягом першого кварталу, багатонаціональний підрозділ «Хелброк» знаходитиметься на чергуванні. «Це означає, що якщо Європейським Союзом буде прийнято рішення щодо застосування цієї бригади, то ми повинні будемо висунутися у призначену зону, зараз ми знаходимося у підготовчому періоді», - зазначив він.

За словами Деместіхаса, головна мета його візиту до України – «побачитися, поспілкуватися з людьми, які будуть під моїм підпорядкуванням. Тому що через велику відстань між нами у мене немає можливості бачити їх щодня, так само як їм – мене».

Читайте такожПорошенко: Навчання США українських військових допомагає відновити обороноздатність країни

«У роти повинні бути специфічні навички і спроможності, якими вони повинні володіти для того, щоб бути частиною багатонаціонального з'єднання. Але підготовка та сертифікація – це чисто національні вимоги і відповідальність», - сказав генерал.

Як зазначив керівник «Хелброк», сьогодні він «побачив людей, які дуже гарно і важко тренуються. Більше того – вони мають досвід. Тому я впевнений, що ці люди зможуть виконати усі поставлені завдання».

Разом з грецьким генералом в інспектуванні брав участь командувач ВМС України віце-адмірал Сергій Гайдук. Він подякував Деместіхасу за високу оцінку рівня підготовки українських морпіхів і висловив впевненість, що підрозділ українських ВМС виконає поставлені завдання.

Бойова тактична група “ХЕЛБРОК” - це формування сил негайного реагування, призначене для проведення операцій з урегулювання кризових ситуацій під проводом ЄС.

З метою відпрацювання завдання щодо підготовки сил негайного реагування у 2003 році Військовий комітет ЄС, який є вищим військовим органом у Раді Євросоюзу, затвердив Концепцію сил негайного реагування Євросоюзу. У 2006 році затверджено Концепцію бойових груп.

Створення Бойової тактичної групи (БТГ) “ХЕЛБРОК” розпочалось 21 листопада 2005 року.

В 2013 році українські морпіхи вже несли чергування у складі «ХЕЛБРОК».