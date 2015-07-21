Порошенко в Миколаївській області ознайомився з ходом навчань Військово-морських сил (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, на швидкохідному катері Петро Порошенко в супроводі командувача ВМС віце-адмірала Сергія Гайдука вийшов у море і спостерігав за висадкою морського десанту комбінованим способом на необладнане узбережжя.

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Навчання проводилось в акваторії Бузького лиману за участю підрозділів морської піхоти, сил спеціального призначення, надводних кораблів і катерів ВМС України, а також літальних апаратів морської авіації ВМС, Повітряних сил і Сухопутних військ Збройних сил.

Відпрацьовувалися практичні навички особового складу в динамічній обстановці, максимально наближеній до реальної за всіма етапами висадки морського десанту на необладнане узбережжя, захоплення і утримання плацдарму. Також відпрацьовується міжвидова взаємодія з моря і з повітря.

Мета навчань - підготовка підрозділів ВМС до можливих сценаріїв розвитку подій на приморському напрямку, зокрема Маріупольському.