Минулої доби на Донбасі у час перемир'я 5 військових зазнали поранень

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник на брифінгу.

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"За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було, але п’ятеро наших бійців зазнали поранень", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру АТО, упродовж минулої доби проросійські бандформування 14 разів порушили перемир’я.