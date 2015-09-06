Бойовики здійснюють хаотичні обстріли з гранатометів у зоні АТО, попри оголошене перемир'я

Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook, з 18 години і до опівночі, незаконні збройні формування тричі порушували режим тиші. Здебільшого це були провокативні і хаотичні обстріли.

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"Так, близько 19 години бойовики з гранатомету вели вогонь по нашому опорному пункту, що на південь від Авдіївки. Також о 21.55 злочинці били з гранатомету по українських позиціях у Мар’їнці. А майже о 23 годині, ворог зі стрілецької зброї обстрілював наші підрозділи в Зайцево, що на Артемівському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Загалом, за даними прес-центру, упродовж минулої доби, проросійські бандформування 14 разів порушили перемир’я.

Вже сьогодні, 6 вересня з опівночі і до 6 ранку, зафіксований 1 випадок застосування противником зброї.

Близько 1 ночі бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї по нашому опорному пункту в Луганському.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську була досягнута домовленість про забезпечення стійкого припинення вогню у перший тиждень нового навчального року.

З того дня терористи суттєво знизили активність.