Ситуація в зоні АТО сьогодні залишалася відносно спокійною – штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

«З 6 ранку і до 18 години незаконні збройні формування декілька разів хаотично обстрілювали наші підрозділи, невдало намагаючись втягнутисили АТО у вогневе протистояння. Так, близько 8, 11 та 13 години бойовики зі стрілецької зброї обстрілювали наші опорні пункти в районі Мар’їнки», - сказано у повідомленні.

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Крім того, о 13.40 з гранатомету ворог бив по українських підрозділах у селищі Щастя, на Луганщині. А майже о 17.00 зі боку Комінтернового по позиціях сил АТО у Талаківці злочинці вели вогонь зі стрілецької зброї.

«Суворо дотримуючись мирних домовленостей та розуміючи, що ворожі обстріли носять хаотичний і провокативний характер, Збройні сили України вогонь у відповідь не відкривали», - наголошується у повідомленні.