Минулої доби вперше з травня 2014 року поблизу Донецького аеропорту було спокійно - штаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«На Донецькому напрямку одна ворожа провокація відбулась поблизу Майорська. Близько 20 хвилин бойовики вели вогонь по наших позиціях із застосуванням стрілецької зброї. В інших передмістях, від Горлівки і до Ясинуватої, вчора перемир’я дотримувалось. Також вперше починаючи з 26 травня 2014 року було абсолютно спокійно поблизу Донецького аеропорту. Ввечері один ворожий мінометний обстріл відбувся у Мар’їнці. Вогонь вівся з території Петрівського району Донецька», - сказав він.

На Маріупольському напрямку, за словами Мотузяника, як і раніше, абсолютно спокійно. Мотузяник зазначив, що, користуючись затишшям, військові інженери Збройних сил України продовжують зміцнювати лінію укріплень по всій ділянці фронту.

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«Бункери виготовлені за сучасними стандартами і технологіями. Вони мають потужний протимінний та протиракетний захист, удосконалені системи вентиляції і життєзабезпечення. Усі бункери вкриваються міцними колодами і товстим шаром землі, у разі потреби укріплення здатні забезпечити нашим воїнам надійний захист від ворожих обстрілів», - сказав він.

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Мотузяник також повідомив, що вчора біля селища Новоайдар Луганської області було зафіксовано два польоти ворожих безпілотників.