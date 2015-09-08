Війна на Донбасі забрала життя майже 8 тисяч осіб - ООН

Про це йдеться у доповіді моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, представленої сьогодні верховним комісаром ООН з прав людини Зейд Раадом аль-Хусейном.

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"З початку конфлікту на сході України у середині квітня 2014 року, загалом щонайменше 7,962 людини (в тому числі серед Збройних сил України, цивільних осіб та членів озброєних формувань) було вбито, та щанайменше 17,811 отримали поранення", - йдеться у доповіді.

Комісар наголосив, що "обстріли житлових районів по обидва боки лінії зіткнення призвели до тривожного зростання кількості жертв впродовж останніх трьох місяців". Він зазначив, що необхідно вжити більше зусиль, щоб захистити цивільних осіб та повністю припинити загибель людей у відповідності до угоди про припинення вогню, прийнятої у лютому 2015 року у Мінську.