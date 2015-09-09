Бойовики за добу чотири рази порушили перемир'я, на ранок обстріли припинилися - штаб

Про це повідомив прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Так, на Артемівському напрямку близько о пів на 7 вечора по опорному пункту сил АТО у селищі Луганське бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї.

А о 20.25 на Луганщині найманці з гранатомета били по позиціях українських військ у районі населеного пункту Щастя.

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"Крім того з 21.05 і до 23.10, зі сторони Спартака, злочинці обстрілювали наші підрозділи на південь від Авдіївки з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні штабу.

Загалом упродовж 8 вересня проросійські бандформування 4 рази порушили перемир’я.

Сьогодні, 9 вересня, з опівночі і до 6 ранку, випадків застосування ворогом зброї не було.