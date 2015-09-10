Булатов: терористи відвели і не використовують важке озброєння під Луганськом

За словами офіцера 92-ї окремої механізованої бригади Дмитра Булатова на Луганському напрямку бойовики відвели важке озброєння.

«На нашій ділянці – це Луганщина, сектор «А», Щастя і 55 кілометрів по лінії розмежування. З 30 та 31 серпня почали відводити важку техніку, її відвели. На даний час наші бачать спостерігачів, нема в окопах і дотах людей, немає техніки і немає фактів, щоб ця техніка підходила з початку вересня до лінії фронту, було зафіксовано лише, що техніку прогрівали, але її не бачили», – заявив Булатов в ефірі "5 каналу".

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Булатов також відмітив, що активність бойовиків, у порівнянні з серпнем, значно знизилася.

«Суттєво, в рази, впала активність бойовиків. Неможна навіть порівнювати те, що є зараз і те, що відбувалось до першого вересня. Бувають не часто ситуативні обстріли, їх дуже мало – це випадковості», – наголосив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що з 1 вересня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ продовжує фіксувати на території бойовиків "ДНР" відсутність деяких видів важкого озброєння у визначених Мінськими угодами місцях для його відведення.

Зокрема, у звіті сказано, що спостерігачі ОБСЄ знову відвідали п’ять місць, де бойовики “ДНР” повинні зберігати відведене озброєння. На двох перших місцях для відведення місія відзначає, що раніше зафіксоване озброєння знаходилось на своїх позиціях. Водночас, у третьому районі відведення, “Спеціальна моніторингова місія побачила, що п’ять 120-мм мінометів були відсутніми“.