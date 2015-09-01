ОБСЄ зафіксувала відсутність важкого озброєння "ДНР" у трьох місцях

Про це йдеться у звіті за 31 серпня, опублікованому сьогодні.

Зокрема, у звіті сказано, що спостерігачі ОБСЄ знову відвідали п’ять місць, де бойовики “ДНР” повинні зберігати відведене озброєння. На двох перших місцях для відведення місія відзначає, що раніше зафіксоване озброєння знаходилось на своїх позиціях. Водночас, у третьому районі відведення, “Спеціальна моніторингова місія побачила, що п’ять 120-мм мінометів були відсутніми“.

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Також сказано, що у четвертому районі відведення, інструктори ОБСЄ помітили, що серійні номери трьох 122-мм гаубиць Д-30 не співпадали з попередньо занотованими місією номерами, а також що одна 100-мм протитанкова гармата МТ-12 “Рапіра” зникла з того місця.

Окрім того, спостерігачі наголосили, що в ще одному, п’ятому місці відведення, СММ ОБСЄ була позбавлена можливості доступу для здійснення верифікаційного контролю важкого озброєння.