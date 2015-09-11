На Донбасі встановилося затишшя, проте бойовики лише імітують виконання Мінських угод - штаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу.

«Вчора на сході України встановилося повне затишшя. Вперше у цьому році не було зафіксовано жодного ворожого обстрілу українських позицій і населених пунктів. Польотів безпілотників противника на сході України вчора також не було», - заявив він.

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Таким чином, за словами Лисенка, можна говорити про виконання першого пункту Мінських домовленостей. «Водночас надзвичайно важливо, щоб така ситуація зберігалася і надалі – від цього залежить мирне врегулювання конфлікту», - додав речник АП з питань АТО.

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Крім того, сказав Лисенко, «за інформацією українських спецслужб, на окремих ділянках фронту противник проводить демонстративне відведення важкого озброєння, імітуючи виконання Мінських угод. Водночас, по всій лінії зіткнення продовжують знаходитися значні сили ворога. Досі не виведені зі сходу України російські вояки та техніка», і «саме тому, як і раніше, Донбас – небезпечний регіон».