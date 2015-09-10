Упродовж сьогоднішнього дня в зоні АТО не пролунало жодного пострілу - штаб

Як повідомляє прес-центр Антитерористичної операції, "з опівночі і до 18 години у зоні АТО не зафіксовано жодного випадку застосування зброї".

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"Сили АТО і надалі суворо зберігатимуть режим тиші, під час якого українські ремонтні бригади, щоденно, відновлюватимуть зруйновану інфраструктуру Донбасу", - наголосили у прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську була досягнута домовленість про забезпечення стійкого припинення вогню у перший тиждень нового навчального року.

З того дня терористи суттєво знизили активність.