Бойовики тричі провокували сили АТО за ніч, на ранок на Донбасі зберігається тиша - штаб

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Так, з 18 години і до опівночі обстрілів зі сторони незаконних збройних формувань зазнали позиції бійців АТО на Артемівському напрямку.

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"О 21 годині з великокаліберного кулемету бойовики били по опорному пункту сил АТО в районі селища Зайцеве. А о 22.50 найманці вели вогонь зі стрілецької зброї по українських підрозділах у Травневому. Унаслідок цих обстрілів втрат серед наших бійців немає", - йдеться у повідомленні штабу.

Загалом упродовж вчорашньої доби бандформування тричі порушували перемир’я.

А вже сьогодні, 13 вересня, з опівночі і до 6 ранку вздовж усієї лінії розмежування зберігалася тиша.