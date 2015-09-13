Матіос: Начальник Генштабу РФ звітував Кремлю про військові операції в Україні
Українська сторона має документальні докази звітування начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова вищому керівництву Росії про виконання військової операції в Криму і подальші військові дії.
Про це головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив в ефірі "Радіо Вести", передає "Українська правда".
"Напевно, вперше це скажу, але ми маємо документальні технічні докази звіту начальника Генштабу РФ вищому керівництву Росії про виконання військової операції в Криму, його окупацію і подальші військові дії. Це його голос", - заявив він.
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Крім того, Матіос наголосив, що "докази живої присутності" російських військових свідчать про реальне перебування на території України людей, що втілюють військову доктрину РФ.
Раніше СБУ повідомила, що координацію 1 і 2 армійських корпусів сухопутних військ РФ на Донбасі здійснюють генерал-полковник Олександр Ленцов, генерал армії РФ Валерій Герасимов, генерал-полковник Олександр Галкін, генерал-полковник Андрій Сердюков, генерал-лейтенант Андрій Гурульов, генерал-лейтенант Сергій Соломатін і генерал-майор Сергій Юдін.