СБУ озвучила прізвища російських генералів, які керують бойовиками на Донбасі
Шість високопоставлених військових Російської Федерації причетні до конфлікту на Донбасі.
Сьогодні, 28 серпня, голова СБУ Василь Грицак показав журналістам докази російської агресії на території України, передає ТСН.
Також він озвучив прізвища російських військовослужбовців, які керують бойовими діями на Донбасі.
За даними СБУ, координацію 1 і 2 армійських корпусів сухопутних військ РФ на Донбасі здійснюють генерал-полковник Олександр Ленцов, генерал армії РФ Валерій Герасимов, генерал-полковник Олександр Галкін, генерал-полковник Андрій Сердюков, генерал-лейтенант Андрій Гурульов, генерал-лейтенант Сергій Соломатін та генерал-майор Сергій Юдін.
Читайте такожЗвинувачений в управлінні бойовиками генерал РФ Лєнцов стверджує, що знаходиться за 600 кілометрів від України
Також представники СБУ оприлюднили організаційну структуру російсько-терористичних військ і озвучили дані про бойовий і чисельний склад першого і другого армійських корпусів "ЛНР"/"ДНР" і військ РФ.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Генштабі пов'язують загострення ситуації в зоні АТО з присутністю в Донецьку заступника командувача сухопутних військ ЗС РФ Ленцова, який керував російською складовою в Спільному центрі з контролю і координації припинення вогню на Донбасі (СЦКК) і знає про місця дислокації сил АТО.