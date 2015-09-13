Російські військові створюють на Донбасі армійські корпуси - Більдт

Збройні сили Російської Федерації організовують на Донбасі 2 армійські корпуси.

Про це пише у Twitter колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт.

"Росія організовує сили в Донецькій і Луганській областях у складі двох армійських корпусів під своїм командуванням. Ось 2-й корпус у Луганську", - зазначає дипломат.

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Крім того, він додав схему, на якій вказано де і які підрозділи розміщені територіально.

Як повідомляв УНІАН, місія ОБСЄ помітила велику кількість російських сил поблизу всієї лінії зіткнення. Також спостерігачі фіксують розміщення важкого озброєння проросійськими бойовиками у порушення визначених Мінськими угодами місць для його відведення.