До жовтня окупаційні війська на Донбасі сформують 2 армійські корпуси, припускають в СБУ

Про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив голова СБУ Василь Грицак.

"Остаточне формування і підготовку корпусів, за нашими даними, планується завершити до жовтня", - сказав Грицак.

За його словами, перший такий корпус дислокується на території Донецької області, другий - на території Луганської.

Як зазначив голова СБУ, загальна кількість особового складу в цих корпусах становить 33 тисячі осіб, а також ще близько 9 тисяч кадрових військовослужбовців регулярної російської армії.

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Грицак зазначив, що на сьогоднішній день російські військові складають кістяк так званих ДНР і ЛНР, які тримаються на "російських багнетах".

"Вони ховаються за спинами громадян України, але фактично керують військами. Якщо російські війська прибрати з Донбасу, ми б швидко навели там порядок", - сказав Грицак.

Він також зазначив, що за даними розвідки на території частково окупованих східних областей, Криму, а також у Ростовській області Росії існують 195 таборів з підготовки найманців.

Відповідаючи на питання, коли може бути ескалація ситуації, Грицак сказав: "Я думаю, що прямої відповіді на це запитання не буде, але ми розглядаємо кілька варіантів ... ми не знаємо, як надійдуть росіяни, напевно, вони і самі до кінця не знають".

У той же час голова СБУ допустив, що загострення ситуації з метою її детонування слід очікувати ближче до виборів.

В контексті цього Грицак зазначив, що українські спецслужби зараз спостерігають активізацію підривної діяльності на територіях, підконтрольних українській стороні, зокрема, в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській областях і в Києві. Але, як підкреслив Грицак, спецслужбам вдається контролювати ситуацію, виявляти і знешкоджувати осіб, що намагаються вести антидержавну діяльність.