Ворожі сили із крупнокаліберної зброї обстріляли опорний пункт військових у Майорську

Про це 15 вересня повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Так, близько 18 години бойовики двічі вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї по опорному пункту наших військ у районі Майорська.

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Також, майже о 20 годині, найманці зі стрілецької зброї обстріляли українські підрозділи в Лозовому. А о 22.20 злочинці знову застосовували стрілецьку зброю неподалік Санжарівки.

Загалом, упродовж минулої доби бандформування 7 разів порушили перемир’я.

А вже сьогодні, 15 вересня близько 3 ночі, бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї по селищу Кримське, що на Луганщині.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську була досягнута домовленість про забезпечення стійкого припинення вогню у перший тиждень нового навчального року.

З того дня терористи суттєво знизили активність.