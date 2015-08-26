Обстріли на Донбасі можуть припинитися з початком нового навчального року - ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив спецпредставник ОБСЄ в контактній групі Мартін Сайдік після засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську.

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"Тристороння контактна група вважає важливим і необхідним з урахуванням початку нового навчального року досягти стійкого припинення вогню вздовж всієї лінії зіткнення в якості практичного кроку у забезпеченні виконання відповідних положень Мінських домовленостей", - підкреслив Сайдік.

У цьому зв'язку він зазначив, що "сторони домовилися 1 вересня спільно перевірити, чи дійсне втілення цієї ініціативи".

"Хотів би сказати, що я радий, що учасники робочої групи з гуманітарних питань домовились про те, що необхідно зробити все можливе для забезпечення максимальної безпеки шкільних закладів, які розташовані вздовж лінії зіткнення", - заявив спецпредставник ОБСЄ.

За його словами, для цієї мети сторони повинні до 1 вересня обмінятися інформацією відповідно точного місцезнаходження шкіл та надати ці дані ЗМІ та ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Мінську близько 14.45 розпочалася зустріч учасників Тристоронньої контактної групи.

В ході зустрічі вдалося досягти домовленості, що контрольовані Росією бойовики пустять представників Міжнародного комітету Червоного Хреста у в'язниці, де утримуються покарані українськими судами особи.