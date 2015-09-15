На західних околицях Донецька вперше за майже півтора року стало абсолютно спокійно - Мотузяник

На західних околицях Донецька вперше за майже півтора року стало абсолютно спокійно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в Києві.

За його словами, на Донецькому напрямку зафіксовано кілька збройних провокацій ворога. Це сталося в районі Світлодарської дуги, біля Майорська і сел.Зайцеве, які знаходяться на північ від Горлівки. У другій половині дня бойовики застосовували проти сил АТО стрілецьку зброю та гранатомети.

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Мотузяник додав, що на інших ділянках фронту вчора було абсолютно спокійно, зокрема вперше за 16 місяців стало тихо на західних околицях Донецька. Польотів ворожих безпілотників за вчора також не зафіксовано.

«Водночас, як і раніше, прифронтова зона – небезпечне місце для життя. У Станиці Луганській та сел. Гранітне Волноваського району Донецької області на вибухових пристроях підірвалися місцеві мешканці. Двох осіб госпіталізовано», - зауважив речник АП з питань АТО.