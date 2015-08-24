Бойовики продовжують обстріли та збройні провокації - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

За його словами, на Луганському напрямку відновилися активні бойові дії поблизу сел. Станиця Луганська – протягом вчорашньої доби там зафіксовано 7 епізодів порушення режиму тиші з боку окупантів, здебільшого в темну пору доби. З правого берега Сіверського Донця противник обстріляв українських військових з мінометів та гаубиць. Також один артобстріл ворога зафіксовано у прикордонному с. Болотне. За даними розвідки, вогонь вівся з глибокого тилу противника, але, тим не менш, важке озброєння з цієї зони мало бути виведене. Один ворожий мінометний обстріл відбувся біля Щастя.

На ділянці фронту від Старого Айдару до Новотошківського вчора було спокійно.

Водночас загострюється обстановка на західній ділянці Бахмутської траси – поблизу Оріхового і Золотого. Ворог веде вогонь по наших передових рубежах оборони зі 120-мм мінометів, розгорнутих в окупованому Первомайську (вчора ввечері було зафіксовано 4 таких інциденти).

Також неспокійно на захід від Первомайська, на українській лінії оборони Попасна – Новозванівка – Троїцьке – Санжарівка. Протягом дня ворог неодноразово відкривав по наших військових вогонь з мінометів та артилерії. Близько 19.00 по українських укріпленнях в Троїцькому відпрацював ворожий "Град" (за даними СЦКК, було випущено не менше 40 реактивних снарядів). Противник зосередив значну кількість військової техніки в населених пунктах Центрально-Луганської агломерації, перш за все, у Первомайську, Ірміному та Калиновому.

Як зазначив Лисенко, на Донецькому напрямку погіршилися ситуація на Світлодарській дузі. Противник знову почав щоденні обстріли українських передових позицій в Луганському і Лозовому з великокаліберної артилерії, яка підтягнута ближче до лінії зіткнення і розташована у Калінінському районі Горлівки, південніше від Світлодарського водосховища.

Поблизу самої Горлівки ситуація досить спокійна. Єдина точка напруження – сел. Зайцеве, що на північ від окупованого міста. Вчора ввечері там відбулося кілька перестрілок, а також 2 мінометних обстріли ворога.

На ділянці фронту від Горлівки до Ясинуватої вчора зафіксовано лише один факт порушення режиму тиші – противник відкрив вогонь з мінометів під Верхньоторецьким.

В північно-західних околицях Донецька – від Авдіївки до Пісок – ситуація не змінинлась. Відносно спокійно там лише вдень; у темну пору доби окупанти широко використовують важке озброєння – міномети і гаубиці. В ході вечірнього артобстрілу знову постраждала Авдіївка.

На південь від траси Донецьк-Дніпропетровськ, біля Красногорівки та Мар’їнки також неспокійно, але і тут лінія фронту залишається стабільною: у ворога немає сил, щоб прорвати нашу оборону, зауважив Лисенко.

На південь від Донецька вчора пізно ввечері противник протягом півгодини вів артобстріл поблизу с. Славне, де пролягає наша передова. Батарея 152-мм гаубиць бойовиків розгорнута у сел. Оленівка.

На Маріупольському напрямку противник дотримується тактики ведення мінометних та артилерійських обстрілів з середньої та великої відстані. Дві основні точки протистояння – передові рубежі на південь і північ від Старогнатівки, а також с. Широкине.

Читайте такожСитуація в зоні АТО загострилася: за добу 18 артилерійських обстрілів, 40 мінометних

Лисенко зазначив, що протягом доби ворог 5 разів застосував міномети і один раз – 152-мм артилерію. Важке озброєння бойовиків зосереджено у селах, що безпосередньо прилягають до лінії зіткнення, – Стилі, Білій Кам’янці та Саханці.

Також вчора в зоні АТО було зафіксовано політ 1 ворожого БПЛА.