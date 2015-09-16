Із сховища бойовиків зникли три гаубиці і гармата - ОБСЄ

Про це повідомляється в звіті місії ОБСЄ за 14 вересня, передає РБК-Україна.

Відзначається, що на двох зі сховищ озброєння повністю відповідало раніше записаному спостерігачами, а на одному була виявлена пропажа озброєнь.

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"Спостерігачі таким чином відзначили, що три раніше зафіксовані гаубиці (122 мм Д30) були відсутні. Також було зафіксовано відсутність однієї з двох раніше зареєстрованих буксируваних протитанкових гармат (100 мм МТ-12 Рапіра)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, українські військові передали представникам самопроголошеної "ДНР" тіла трьох бойовиків.