Українські військові передали "ДНР" тіла трьох бойовиків - ОБСЄ
18:53, 15 вересня 2015Суспільство
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Українські військові передали представникам самопроголошеної "ДНР" тіла трьох бойовиків.
В ОБСЄ опублікували звіт з інформацією про передачі тіл бойовиків / УНІАН
Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ).
У звіті говориться, що останки трьох бойовиків були знайдені між підконтрольним "ДНР" Спартаком і контрольованої Україною Авдіївкою. Спостерігачі зафіксували, як вантажівка, транспортуючий тіла, попрямувала на підконтрольну "ДНР" територію.
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