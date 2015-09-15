Українські військові передали "ДНР" тіла трьох бойовиків - ОБСЄ

18:53, 15 вересня 2015
Суспільство
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Українські військові передали представникам самопроголошеної "ДНР" тіла трьох бойовиків.

УНИАН

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ).

У звіті говориться, що останки трьох бойовиків були знайдені між підконтрольним "ДНР" Спартаком і контрольованої Україною Авдіївкою. Спостерігачі зафіксували, як вантажівка, транспортуючий тіла, попрямувала на підконтрольну "ДНР" територію.

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За словами президента України Петра Порошенка, за час дії мінських угод звільнено 2 911 осіб.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко заявила, що у заручниках залишаються 156 українців.

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