На Луганщині підірвався боєць АТО, загалом в області зберігається "режим тиші" - Тука

Як повідомляє пре-служба Луганської військово-цивільної адміністрації у середу, 16 вересня, постраждалого доставлено до лікарні, йому надається вся необхідна допомога.

"У цілому на території Луганської області зберігається "режим тиші" за винятком поодиноких провокацій з боку терористів зі стрілецької зброї" - цитує прес-служба керівника ЛОВЦА Георгія Туку.

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Зазначається, що Луганська обласна ВЦА максимально використовує затишшя для відновлення пошкодженої в результаті бойових дій інфраструктури регіону.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську була досягнута домовленість про забезпечення стійкого припинення вогню у перший тиждень нового навчального року.

З того дня терористи суттєво знизили активність.