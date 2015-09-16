У "ДНР" заявили про фактичне закінчення боїв на Донбасі

Про це сайтам бойовиків заявив ватажок самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін.

«По факту ми бачимо вже закінчення бойових дій, прямих бойових зіткнень. Зараз ми бачимо, як Україна скасовує мобілізацію, проводиться демобілізація, відводяться підрозділи другого ешелону», - зазначив він.

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При цьому Пушилін наголосив, що українська влада не афішує зміну ситуації, "побоюючись невдоволення радикально налаштованих батальйонів".

Раніше він заявляв, що «ДНР» вважають за доцільне розпочати обговорення питання про перенесення виконання комплексу заходів із врегулювання ситуації в Україні на 2016 рік.