У "ДНР" хочуть перенести виконання "Мінська-2" на наступний рік

Про це сказав повпред «ДНР» Денис Пушилін, передає РИА "Новости".

"Голосування у Верховній Раді (про поправки до Конституції) з нами не погоджено. Ми пропонуємо спочатку узгодити, а потім починати всі процедури, тобто при самому оптимістичному розвитку ми виступаємо за 2016 рік. Вельми доцільно розпочинати перенесення термінів виконання комплексу заходів на 2016 рік", - сказав він.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що попросив представника Києва в контактній групі Леоніда Кучму скасувати раніше зроблену заяву про продовження мінського процесу в 2016 році. За словами Порошенка, "всі повинні виконати свої зобов'язання в 2015 році".

Читайте такожОпитування в "ДНР": сепаратистів підтримує менше третини жителів

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня Верховна Рада на позачерговому засіданні прийняла в першому читанні зміни до Конституції в частині децентралізації. «За» проголосували 265 народних депутатів з 368, зареєстрованих у сесійній залі. «Проти» - 87 депутатів, 5 - утрималися, не голосували - 11.

Читайте такожУ Мін’юсті пояснили, чому не можуть заборонити партію ватажка "ДНР" Пушиліна

Згідно з регламентом Верховної Ради, парламент попередньо схвалює законопроект (у першому читанні) мінімум 226-ма голосами. Потім на наступній сесії для остаточного прийняття закону про внесення змін до Конституції потрібно щонайменше 300 голосів парламентаріїв.